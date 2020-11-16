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16.11.2020 06:03
Рубрика: Происшествия

Магаданца осудят за незаконную добычу золота и серебра на 9 млн рублей

Текст: Дина Непомнящая

Обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов в крупном размере (часть 4 статьи 191 УК РФ) утвердили в отношении жителя Магадана. Материалы дела передадут в городской суд.

Главу сибирского прииска заподозрили в незаконном обороте драгметаллов

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина в 2018-2020 годах добыл два килограмма золота и серебра в Сусуманском районе. Драгоценный металл он привозил в Магадан и хранил у себя дома.

Незаконные действия гражданина вскрылись в августе этого года. Золото и серебро у него изъяли.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан

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