На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта

Прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку по факту увольнения двух работников дорожного предприятия. Это произошло после снятого ими видеоролика.

В нем сотрудники компании, которая проводила капремонт улицы Больничной в Южно-Сахалинске, рассказывают, что укладка асфальта выполняется не по стандартам.

Затем в соцсетях появился второй видеоролик. Те же мужчины рассказали, что их выгнали с работы после нашумевшего видео.

"Просто кинули трудовую и сказали: валите отсюда, не получите ни выходное пособие, ни расчет, ничего. До свидания, парни", - заявили они.

"В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению трудового законодательства, а также законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, в том числе при осуществлении контроля за выполнением работ", - сообщается на сайте прокуратуры Сахалинской области.

В мэрии города отметили, что проверят качество укладки асфальта.