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16.11.2020 08:07
Рубрика: Власть

В Бурятии закрыли рестораны и кинотеатры из-за COVID-19

Текст: Артем Красиков

В Бурятии из-за сложной эпидемиологической обстановки с 16 ноября закрыты все предприятия общественного питания, а также торговые центры, салоны красоты, бани и сауны.

Фото: iStock
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Кафе и рестораны могут работать в режиме доставки заказов или на вынос.

Исключение коснется только аптек, продуктовых магазинов и салонов сотовой связи, сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, ограничения вводятся только на две недели.

"Нам нужно максимально разобщить людей, снять напряжение в системе здравоохранения. Рассадить по максимуму людей по домам, раздать всем лекарства и эту волну сбить. Мы не намерены продлевать ограничения более, чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми", - подчеркнул глава региона.

Всего в республике выявлено уже 14 838 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 273 человека скончались.

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