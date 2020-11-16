В Чите минздрав проверит смерть пациента в очереди на КТ

Министерство здравоохранения Забайкальского края проводит проверку по факту смерти пациента в моноклинике для больных коронавирусом. Известно, что человек умер при ожидании компьютерной томографии.

Моноклиника в краевом центре работает на базе Клинического медицинского центра, но на ее деятельность регулярно поступают жалобы местных жителей. 15 ноября проверку там провел зампред правительства региона Андрей Гурулев.

"Люди пожаловались на отсутствие круглосуточного приема, недельные задержки с передачей результатов анализа, а также длительное ожидание в очереди. Контрольная проверка "горячей линии" учреждения по записи на прием к врачу показала, что дозвониться можно только с шестой попытки спустя 35 минут ожидания", - сообщили в пресс-службе краевого правительства.