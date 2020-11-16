В Приморье обжаловали приговор бывшему замглавы УМВД

Стороны защиты и обвинения обжаловали приговор экс-замначальника УМВД РФ по Приморскому краю - начальнику следственного управления Илье Шамратову.

Прокуратура настаивает на отмене приговора в связи с его мягкостью и переквалификацией действий подсудимого. Гособвинение требовало для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на восемь лет.

В свою очередь, адвокаты бывшего полицейского просят его оправдать, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что Приморский краевой суд приговорил Шамратова к штрафу в 250 тысяч рублей. Его обвиняли в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

По версии следствия, с 2013 по 2017 годы он незаконно собирал деньги с сотрудников. Общий ущерб составил около 12 миллионов рублей. Также, в 2014 году подследственный незаконно получил удостоверение ветерана боевых действий, благодаря чему за три года получил более 80 тысяч рублей.