Пермский писатель получил премию имени братьев Стругацких

Евгений Филенко, известный писатель-фантаст, проживающий в Перми, стал лауреатом одной из самых престижных премий в мире фантастики. Об этом стало известно на церемонии АБС-премии, прошедшей в Санкт-Петербурге.

Традиционно здесь определяются победители в двух номинациях "Художественная проза" и "Критика и публицистика" с вручением Семигранных Гаек, символов со знамени Следопытов из романов Стругацких. Роман Евгения Филенко "Очень странные миры" получил Семигранную Гайку в номинации "Художественная проза". Лучшим критиком признана Мария Галина с книгой "Hyperfiction".

Церемония проходила в санкт-петербургском "Доме писателя". Из-за коронавируса, и связанных с ним ограничений, мероприятие состоялось в онлайн-формате. Из шести финалистов прибыть на церемонию смогли только двое. Победители не приехали, и награды им будут вручены позже.