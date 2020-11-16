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16.11.2020 22:11
Рубрика: Происшествия

Под Пензой четыре человека погибли в ДТП

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

В понедельник вечером ДТП произошло на автомобильной дороге "Нижниний Новгород-Саратов".

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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Как сообщили в УГИБДД по Пенезнской области, около 19.30 на 382-м километре автомагистрали в Мокшанском районе Пензенской области столкнулись "Приора", которой управлял 18-летний водитель, и Toyota Land Cruiser под управлением мужчины, 1969-го года рождения.

В результате происшествия четыре человека, находившихся в "Приоре" погибли на месте, еще один доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля Toyota получил телесные повреждения.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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