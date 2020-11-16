Под Пензой четыре человека погибли в ДТП

В понедельник вечером ДТП произошло на автомобильной дороге "Нижниний Новгород-Саратов".

Как сообщили в УГИБДД по Пенезнской области, около 19.30 на 382-м километре автомагистрали в Мокшанском районе Пензенской области столкнулись "Приора", которой управлял 18-летний водитель, и Toyota Land Cruiser под управлением мужчины, 1969-го года рождения.

В результате происшествия четыре человека, находившихся в "Приоре" погибли на месте, еще один доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля Toyota получил телесные повреждения.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства произошедшего.