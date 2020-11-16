Рисунок пермской школьницы вошел в книгу Джоан Роулинг "Икабог"

Сказочную историю "Икабог" всемирно известной писательницы, автора саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг украсит рисунок школьницы из пермского края Софьи Кругляниной.

Как пояснили в пресс-службе губернатора Пермского края, иллюстрация юной жительницы Прикамья попала в книгу благодаря победе в конкурсе издательства "Азбука-Аттикус" среди детей 7-12 лет. Для создания рисунков ребятам показали отрывки из произведения, чтобы они могли придумать, как могут выглядеть главные герои. Софья Круглянина изобразила одну из главных героинь произведения леди Эсланду. Она получит эксклюзивный экземпляр вышедшей книги - с автографом Джоан Роулинг.

Напомним, повесть "Икабог" - первая детская книга Джоан Роулинг. Она была издана уже после того, как свет увидела последняя часть саги о Гарри Поттере. Она повествует о стране Корнукопии и живущем в ней чудовище Икабоге.