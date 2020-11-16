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16.11.2020 20:43
Рубрика: Общество

Рисунок пермской школьницы вошел в книгу Джоан Роулинг "Икабог"

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: Сайт губернатора и Правительства Пермского края Фото: Сайт губернатора и Правительства Пермского края
Фото: Сайт губернатора и Правительства Пермского края

Сказочную историю "Икабог" всемирно известной писательницы, автора саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг украсит рисунок школьницы из пермского края Софьи Кругляниной.

Фото: AP Photo/Bill Haber
Новая книга Роулинг о детективе Корморане Страйке выйдет в декабре

Как пояснили в пресс-службе губернатора Пермского края, иллюстрация юной жительницы Прикамья попала в книгу благодаря победе в конкурсе издательства "Азбука-Аттикус" среди детей 7-12 лет. Для создания рисунков ребятам показали отрывки из произведения, чтобы они могли придумать, как могут выглядеть главные герои. Софья Круглянина изобразила одну из главных героинь произведения леди Эсланду. Она получит эксклюзивный экземпляр вышедшей книги - с автографом Джоан Роулинг.

Напомним, повесть "Икабог" - первая детская книга Джоан Роулинг. Она была издана уже после того, как свет увидела последняя часть саги о Гарри Поттере. Она повествует о стране Корнукопии и живущем в ней чудовище Икабоге.

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