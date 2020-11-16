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16.11.2020 11:08
Рубрика: Происшествия

Роспотребнадзор начал проверку отравления школьников в Дзержинске

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: Роспотребнадзор по Нижегородской области Фото: Роспотребнадзор по Нижегородской области
Фото: Роспотребнадзор по Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с информацией о шести случаях острого гастроэнтерита у учащихся одной из школ Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Расследование ведется как в самой школе, так и у организатора питания. Отобраны суточные пробы продукции, сырья, воды, смывов. Сотрудников пищеблока обследовали на наличие бактериальных и вирусных кишечных инфекций. Проверяется соблюдение санитарно-противоэпидемического режима.

Сейчас работа школьной столовой временно приостановлена. Проводится дезинфекция пищеблока, столовой, классов, мест общего пользования.

Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин сообщил, что несколько школьников почувствовали себя плохо вечером 13 ноября. Их доставили в инфекционное отделение больницы. Со ссылкой на мэрию Дзержинска министр уточнил, что по качеству продуктов и медицинским книжкам персонала замечаний не было выявлено.

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