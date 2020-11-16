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16.11.2020 20:45
Рубрика: Культура

Театр без вешалки

В Hижнем Новгороде разрешили показывать зрителям спектакли и концерты, но с жесткими ограничениями
Текст: Мария Волкова ("Российская газета", Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
Власти Нижегородской области разрешили театрам и концертным залам проводить представления, но на особых условиях - без антрактов, без буфета и без работающего гардероба.
С некоторых пор маски стали обязательным атрибутом для всех нижегородских театралов. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС С некоторых пор маски стали обязательным атрибутом для всех нижегородских театралов. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
С некоторых пор маски стали обязательным атрибутом для всех нижегородских театралов. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

После 8 месяцев простоя в регионе возобновляют работу театры и концертные залы.

Фото: Татьяна Белякова/ТАСС
Большой театр заново продаст билеты на спектакли

Частные театры, которых в Нижегородской области около полутора десятков, неоднократно писали коллективные письма в адрес главы региона с просьбой хотя бы приблизительно обозначить сроки открытия их на фоне пандемии. После того, как разрешили работать кинотеатрам (с рядом ограничений), отсутствие аналогичного разрешения для театральных коллективов организаторы культурных мероприятий называли абсурдным.

- Мы проводили кинопоказ в том же зале, где выступаем. Получается, что если работает проектор, присутствовать зрителям можно. А если на сцену выйдут два человека и покажут спектакль - это уже нельзя, - возмущался худрук творческого объединения "Нетеатр" Дмитрий Сухотерин несколько недель назад.

Кстати, "Нетеатр" один раз показал спектакль по специально написанной пьесе "Автобус". А чтобы не нарушать запрет, спектакль показывали в нанятом автобусе, колесившем по центральным улицам Нижнего Новгорода.

Региональные власти, вооружившись мнением санитарных врачей, приняли решение разрешить артистам встречаться со зрителями, но на особых условиях. Среди ограничений - заполняемость зала на 30 процентов, рассадка с дистанцией. Отменяются антракты и посещения буфетов, любые развлекательные мероприятия до и после спектакля. Запрещен прямой контакт зрителей и артистов. Все, кроме занятых непосредственно в игре на сцене, должны быть масках. Потоки посетителей на входе и при посещении туалетных комнат должны быть максимально разобщены. Главное, что смутило многих нижегородцев - это запрет на работу гардеробов: театры открываются аккурат перед началом холодов, куда зрителям девать объемные пуховики и шубы? Особенно этим озаботились потенциальные посетители детских театров - ТЮЗа и кукольного. На этот вопрос в своем Instagram-аккаунте попытался ответить губернатор Глеб Никитин: "Согласен, что неудобно. Но будет 2 пустых места между занятыми местами. Там придется положить вещи. Со сцены их не видно. Другого варианта нет. Гардероб - это всегда очередь и скопление", - написал он.

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Тем не менее, несмотря на ограничения, многие нижегородцы с воодушевлением восприняли новость, что театры вновь открывают двери для зрителей, в надежде посмотреть премьеры и любимые спектакли. И не в интернете, хотя многие спектакли имеют свое виртуальное воплощение, а на реальной сцене.

- Если театры продержать закрытыми еще дольше, то они очень многое утратят, что-то будет невозможно восстановить. То, что происходит в интернете, это не театр. Актеры и зрители - это два крыла одной птицы, между которыми - рампа, это живая энергия, дыхание сцены. При всех мерах предосторожности нам надо продолжать жить, - поделилась с "РГ" заслуженный работник культуры РФ, экс-директор Нижегородского государственного академического театра оперы и балета Анна Ермакова.

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