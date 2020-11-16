В Пензе бывший муж пришел извиняться с бензопилой

Житель Пензы пришел к бывшей супруге, чтобы принести свои извинения и прихватил с собой бензопилу. 53-летний мужчина пытался достучатся до женщины, а когда ему не открыли дверь, решил ее взломать. Нарушителя спокойствия задержали сотрудники Росгвардии.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в три часа дня экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о том, что мужчина пытается проникнуть в квартиру. Он был задержан на месте происшествия с предметом, похожим на бензопилу. Из квартиры доносились крики о помощи.

Со слов задержанного, таким неординарным способом он пытался извинится перед бывшей супругой. Но она заперлась вместе с матерью в квартире и отказалась принимать извинения.

По данному факту проводится доследственная проверка. Задержанному грозит штраф, также ему придется потратиться на восстановление испорченной двери.