В Прикамье мужчина поджег свою сожительницу из ревности

В отношении жителя поселка Буренка Пермского края заведено уголовное дело. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, сотрудниками полиции было установлено, что 54-летний мужчина распивал спиртные напитки со своей 47-летней сожительницей. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина взял канистру с бензином, разлил его на пол рядом с женщиной и поджег. От внезапно вспыхнувшего пламени на потерпевшей загорелась одежда. С ожогами различной степени тяжести она доставлена в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции уточняют детали инцидента, в ходе которого пострадала женщина. Расследование уголовного дела продолжается.