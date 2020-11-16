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16.11.2020 16:08
Рубрика: Власть

В Самаре откроют современный ковид-центр в клиниках медуниверситета

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Правительство РФ одобрило создание ковид-госпиталя на 200 коек на базе терапевтического корпуса клиник Самарского Государственного медицинского университета. Об это стало известно в понедельник, 16 ноября, в ходе заседания Президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, которое провел премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел переговоры с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко относительно перепрофилирования корпуса СамГМУ для лечения больных с коронавирусом. Соответствующее письмо было направлено в адрес федерального министерства 6 ноября.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Поскольку университет является структурой федерального подчинения, принять соответствующее решение было необходимо на уровне Правительства РФ. Вместе с тем, подготовка коечного фонда уже проведена. За счет средств областного бюджета проведено оснащение коек подачей кислорода. Корпус находится в резерве, однако уже полностью готов к приему пациентов.

Глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил Председателя Правительства РФ и профильное министерство за принятие оперативного решения по перепрофилированию корпуса СамГМУ для организации помощи больным коронавирусом и подозрением на эту инфекцию.

- Благодаря четкому взаимодействию региона и федерального центра принято очень важное решение для всех жителей Самарской области. Несмотря на то, что сегодня в Самарской области свободно больше 26% коечного фонда, безусловно, дополнительный резерв позволяет нам чувствовать себя более уверенно при планировании работы ковид-госпиталей и оказания необходимой помощи нашим землякам, - подчеркнул губернатор.

Справка "РГ"

Всего на 16 ноября в регионе создано 6163 места в стационарах для лечения пациентов с коронавирусом и вирусными пневмониями.

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