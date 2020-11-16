В Самаре ученые сделают беспилотников-агрономов с "космическим" зрением

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева разработают систему "умного земледелия" на базе компактных беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Дронов оснастят сверхкомпактным гиперспектрометром и сделают облачный сервис для сбора, хранения и обработки изображений.

Гиперспектрометр - это прибор, который ведет съемку изображения исследуемой поверхности, причем для каждой точки этого изображения можно получить спектр яркости излучения в заданном диапазоне электромагнитного излучения. Анализировать "картинку", полученную от дрона, будет искусственный интеллект.

Кроме самого гиперспектрометра, вес которого, по расчетам ученых, составит примерно сто граммов, на борту беспилотника также установят камеру видимого диапазона и мини-компьютер.

Беспилотник сможет работать на заданном маршруте или под управлением с наземных станций, а также в автоматическом режиме с помощью машинного зрения.

По словам доцента кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Павла Якимова, пользователи системы будут оперативно получать данные о влажности почвы, уровне минеральных веществ, наличии сорняков и очагов распространения насекомых-вредителей и болезней растений. Это позволит определять потенциал урожайности посевов и принимать соответствующие меры по исправлению ситуации по рекомендациям искусственного интеллекта. В зависимости от скорости и высоты съемки один такой аппарат сможет за сутки сделать съемку до полутора тысяч гектаров площади.

- Научная новизна разработки заключается в применении уникальных дифракционных оптических элементов, позволяющих значительно уменьшить и удешевить конструкцию гиперспектрометра, - добавил ученый.

Предполагается, что стоимость самарского прибора будет ниже западных аналогов в десятки раз.

"Из-за высокой стоимости подобной аппаратуры сейчас в мире существует очень мало публичных библиотек гиперспектральных данных. Появление доступных приборов позволит сформировать массив данных достаточный для того, чтобы научить нейросети качественному анализу и квалификации подобных изображений", - говорится в сообщении Самарского университета.

Проект реализуется на средства гранта Фонда содействия инновациям. Работы должны завершиться к июню 2021 года. На весну следующего года намечены летные испытания с пробной обработкой данных съемки.