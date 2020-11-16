В Самаре ученые сделают беспилотников-агрономов с "космическим" зрением

Новости

В КЧР из-за COVID-19 школы перешли на дистанционное обучение 10:39
Military Watch оценил установку лазера на МиГ-35 10:30
Нижегородский СК проверит данные об особняке полицейского за 60 миллионов 10:27
Российский прокат с отрывом возглавила комедия "Непосредственно Каха" 10:23
Москва увеличит финансирование высокотехнологичной медпомощи 10:18
Вышел трейлер комедии по рассказам Зощенко "Про Лёлю и Миньку" 10:13
Вышел трейлер драмы Стивена Содерберга "Пусть говорят" с Мерил Стрип 10:06
Видео: американец испытал советские разрывные патроны 10:06
В Хабаровском крае блогера заподозрили в убийстве мужчины 10:03
МИД: Москва выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии 10:01
"Космические войска" со Стивом Кареллом продлены на второй сезон 09:58
Цена нефти Brent поднялась выше 43 долларов за баррель 09:58
Операторов связи могут обязать установить антимошеннические системы 09:57
Умер актер из "Моей прекрасной няни" и "Папиных дочек" Юрий Черкасов 09:50
Банки попросили ЦБ ускорить обмен данными о подозрительных операциях 09:46
Москва выделит деньги на бесплатную для горожан вакцину от коронавируса 09:44
Глава МОК вручил Синдзо Абэ орден 09:44
Телефонный мошенник выманил у пенсионера 50 тысяч рублей 09:40
Более 2,5 тысячи КТ-исследований провели в резервных ковид-госпиталях Москвы 09:38
Бах и Суга выразили решимость провести Олимпиаду в 2021 году 09:26
Оперштаб: Еще 4244 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:16
Петр Бирюков: В Москве отремонтировали восемь набережных 08:33
Составлен рейтинг регионов РФ по доступности покупки автомобилей 08:27
Поставки российской вакцины "Спутник V" в Венесуэлу начнутся в январе 07:39
Врач предупредил о частой ошибке лечения COVID-19 на дому 07:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
16.11.2020 09:44
Рубрика: Общество

В Самаре ученые сделают беспилотников-агрономов с "космическим" зрением

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева разработают систему "умного земледелия" на базе компактных беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Фото: Антон Подгайко/ РИА Новости Фото: Антон Подгайко/ РИА Новости
Фото: Антон Подгайко/ РИА Новости

Дронов оснастят сверхкомпактным гиперспектрометром и сделают облачный сервис для сбора, хранения и обработки изображений.

Фото: Александр Корольков/ РГ
В московской больнице персоналу помогает беспилотник

Гиперспектрометр - это прибор, который ведет съемку изображения исследуемой поверхности, причем для каждой точки этого изображения можно получить спектр яркости излучения в заданном диапазоне электромагнитного излучения. Анализировать "картинку", полученную от дрона, будет искусственный интеллект.

Кроме самого гиперспектрометра, вес которого, по расчетам ученых, составит примерно сто граммов, на борту беспилотника также установят камеру видимого диапазона и мини-компьютер.

Беспилотник сможет работать на заданном маршруте или под управлением с наземных станций, а также в автоматическом режиме с помощью машинного зрения.

По словам доцента кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Павла Якимова, пользователи системы будут оперативно получать данные о влажности почвы, уровне минеральных веществ, наличии сорняков и очагов распространения насекомых-вредителей и болезней растений. Это позволит определять потенциал урожайности посевов и принимать соответствующие меры по исправлению ситуации по рекомендациям искусственного интеллекта. В зависимости от скорости и высоты съемки один такой аппарат сможет за сутки сделать съемку до полутора тысяч гектаров площади.

Фото: Принтскрин с YouTube
Вышел компактный дрон, весящий как яблоко

- Научная новизна разработки заключается в применении уникальных дифракционных оптических элементов, позволяющих значительно уменьшить и удешевить конструкцию гиперспектрометра, - добавил ученый.

Предполагается, что стоимость самарского прибора будет ниже западных аналогов в десятки раз.

"Из-за высокой стоимости подобной аппаратуры сейчас в мире существует очень мало публичных библиотек гиперспектральных данных. Появление доступных приборов позволит сформировать массив данных достаточный для того, чтобы научить нейросети качественному анализу и квалификации подобных изображений", - говорится в сообщении Самарского университета.

Проект реализуется на средства гранта Фонда содействия инновациям. Работы должны завершиться к июню 2021 года. На весну следующего года намечены летные испытания с пробной обработкой данных съемки.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
ЦИК: Санду лидирует на выборах главы Молдавии
SpaceX совершила второй пилотируемый запуск Crew Dragon к МКС
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты
Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором
Почему важно помнить о Нюрнбергском процессе