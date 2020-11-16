В Самарской области может появиться новое производство стройматериалов

Несмотря на некоторый спад экономической деятельности сегодня Агентство по привлечению инвестиций Самарской области продолжает активно взаимодействовать с потенциальными инвесторами.

В начале ноября сотрудники агентства организовали визит представителей крупного российского производителя строительных и декоративно-отделочных материалов в регион для проведения переговоров о создании производства современных строительных материалов на основе полимеров. По предварительным оценкам специалистов, предприятие обеспечит создание не менее 84 новых рабочих мест.

Представители компании посетили территорию Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти". Также они осмотрели территорию самарского предприятия для оценки возможностей инвестиционных площадок и технических подключений. В конце визита в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области прошла рабочая встреча, на которой обсуждали вопросы открытия производства в регионе, возможности включения инвестиционного проекта в перечень стратегических, особенности получения налоговых преференций и других льгот.

Как ранее отмечал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, регион становится все более привлекательным для российских и иностранных инвесторов: развиваются инвестиционные площадки и территории опережающего развития, где компаниям предоставляют ряд льгот и преференций; действуют все существующие в России специальные налоговые режимы; созданное для работы с инвесторами Агентство по привлечению инвестиций сопровождает проекты на всех этапах их реализации и предоставляет необходимую поддержку инициаторам в режиме "одного окна".

Напомним, в последнее время самарские областные власти подписали целый ряд соглашений с резидентами ТОСЭР "Тольятти" и "Чапаевск". Новые инвесторы вложат в проекты на территории Самарской области восемь миллиардов рублей.