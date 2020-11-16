Нижегородский СК проверит данные об особняке полицейского за 60 миллионов

В Нижегородской области начата доследственная проверка по информации из сюжета местной телепрограммы. Речь идет о наличии дорогостоящего особняка у семьи сотрудников полиции из города Кулебаки, сообщили "РГ" в региональном СК.

Местные жители рассказали журналистам о наличии дорогой недвижимости у сотрудников полиции. В качестве доказательств они привели съемку с дрона, а также оценки риелторов. Приблизительная стоимость показанного в сюжете коттеджа предварительно составляет 60 миллионов рублей. Указывается, что владеет им заместитель начальника местного отдела полиции.

Также местный предприниматель рассказал в телесюжете о попытках давления на бизнес и привел аудиозаписи разговоров с сотрудниками правоохранительных органов.