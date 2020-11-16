В Татарстане бабушка избивала внучку, состоящую на учете у психиатра

В Верхнеуслонском районе Татарстана бабушка систематически избивала свою внучку, которая находилась под присмотром у психиатра. Следственный комитет Татарстана уже завел уголовное дело по статье "истязание".

По версии следователей, избиения начались в апреле этого года. Женщина применяла силу к ребенку, мотивируя свои действия тем, что девочка 2011 года рождения ее не слушается.

Прекратить противоправные действия удалось только в ноябре. Соседка стала свидетелем одной из сцен рукоприкладства и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.