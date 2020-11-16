В Татарстане мужчина ограбил банк

В поселке Васильево около 9:30 вооруженный мужчина ограбил отделение банка. Злоумышленник похитил 110 тысяч рублей. О происшествии сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительным данным, мужчина был одет черную куртку и шапку. Его лицо закрывала темная маска. Он дождался своей очереди в кассу и передал через окошечко записку с требованием денег. Поначалу кассир не восприняла угрозы всерьез. Однако грабитель направил на сотрудницу банка предмет похожий на пистолет и уже вслух пригрозил, что убьет ее. Она испугалась и передала ему деньги. После этого преступник скрылся.

На место происшествия выехал заместитель Зеленодольского городского прокурора Фаргат Шайхаттаров. Возбуждено уголовное дело о разбое.