Жителя Перми заподозрили в убийстве собственной матери

Жителя Перми подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1, статьи № 105 УК РФ "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку".

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием установлено, что 35-летний мужчина пришел к своей 58-летней матери в квартиру, расположенную в Дзержинском районе Перми, и поссорился с ней. Во время ссоры он нанес женщине множественные удары ножом в область шеи и грудной клетки. От полученных ран она скончалась на месте. В дальнейшем мужчина попытался скрыть следы преступления: убедившись, что мать мертва, он снял с нее ювелирные украшения, завернул тело в ковер и спрятал среди гаражей. Помимо этого, злоумышленник забрал мобильный телефон и верхнюю одежду убитой, пытаясь сымитировать самовольный уход женщины из дома.

О пропаже женщины в правоохранительные органы заявил брат потерпевшей, который не смог до нее дозвониться по телефону. В ходе расследования уголовного дела подозреваемый мужчина был задержан и дал признательные показания. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.