Жительницу Чебоксар осудили за нападение с ножом на полицейского

В столице Чувашии завершился судебный процесс в отношении 35-летней женщины, которая летом этого года ударила ножом полицейского.

Нападение произошло 4 августа около отдела полиции №2. Увидев вышедшего из здания сотрудника полиции, подсудимая подошла к нему и нанесла удар ножом в спину. Дальнейшие действия женщины были своевременно пресечены. Раненого полицейского доставили в больницу.

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, жительнице Чебоксар было предъявлено обвинение по статье о "применении насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти" (часть 2 статьи 318 УК РФ). В ходе следствия были проведены несколько экспертиз, включая медицинскую, генетическую, дактилоскопическую и биологическую.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в момент указанных событий она не могла и в настоящее время не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие острого психического расстройства, представляет опасность как для себя, так и для окружающих, - добавили в ведомстве.

По постановлению суда женщина признана невменяемой, ее направили на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.