Мобильная лечебница на 100 коек, развернутая в Хакасии военными медиками, приняла первых пациентов. Больных из городов Абакан и Черногорск с подтвержденным диагнозом COVID-19 доставили туда машины скорой помощи.

"Наш госпиталь будет осуществлять долечивание пациентов с тяжелой и средней степенью течения коронавируса до получения двух отрицательных ПЦР-результатов. Нами разработана маршрутизация, которая позволит исключить занос инфекции в чистую зону", - рассказал Дмитрий Перминов, один из руководителей медицинской службы Центрального военного округа.

Лечебницу в Черногорске военные собрали буквально за сутки. В госпитале пять отделений: приемно-сортировочное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое, собственно госпитальное и отделение анестезиологии и реанимации. Имеется даже полевая лаборатория для проведения тестов на наличие COVID-19.

Работать в госпитале будут около 200 человек, в том числе военврачи и младшие медицинские специалисты. В их распоряжении все необходимое для лечения широкого спектра патологий. Военные, в частности, привезли с собой аппараты УЗИ, рентгенографии и искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов и анализаторы крови. Свой мобильный госпиталь минобороны направило в Хакасию по решению президента России Владимира Путина после обращения жителей республики.