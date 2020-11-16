Новосибирский студент создал автоматическую таблетницу для забывчивых

Новости

В КЧР из-за COVID-19 школы перешли на дистанционное обучение 10:39
Military Watch оценил установку лазера на МиГ-35 10:30
Нижегородский СК проверят данные об особняке полицейского за 60 миллионов 10:27
Российский прокат с отрывом возглавила комедия "Непосредственно Каха" 10:23
Москва увеличит финансирование высокотехнологичной медпомощи 10:18
Вышел трейлер комедии по рассказам Зощенко "Про Лёлю и Миньку" 10:13
Вышел трейлер драмы Стивена Содерберга "Пусть говорят" с Мерил Стрип 10:06
Видео: американец испытал советские разрывные патроны 10:06
В Хабаровском крае блогера заподозрили в убийстве мужчины 10:03
МИД: Москва выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии 10:01
"Космические войска" со Стивом Кареллом продлены на второй сезон 09:58
Цена нефти Brent поднялась выше 43 долларов за баррель 09:58
Операторов связи могут обязать установить антимошеннические системы 09:57
Умер актер из "Моей прекрасной няни" и "Папиных дочек" Юрий Черкасов 09:50
Банки попросили ЦБ ускорить обмен данными о подозрительных операциях 09:46
Москва выделит деньги на бесплатную для горожан вакцину от коронавируса 09:44
Глава МОК вручил Синдзо Абэ орден 09:44
Телефонный мошенник выманил у пенсионера 50 тысяч рублей 09:40
Более 2,5 тысячи КТ-исследований провели в резервных ковид-госпиталях Москвы 09:38
Бах и Суга выразили решимость провести Олимпиаду в 2021 году 09:26
Оперштаб: Еще 4244 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:16
Петр Бирюков: В Москве отремонтировали восемь набережных 08:33
Составлен рейтинг регионов РФ по доступности покупки автомобилей 08:27
Поставки российской вакцины "Спутник V" в Венесуэлу начнутся в январе 07:39
Врач предупредил о частой ошибке лечения COVID-19 на дому 07:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
16.11.2020 09:46
Рубрика: Общество

Новосибирский студент создал автоматическую таблетницу для забывчивых

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Студент Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Владимир Шперлинг разработал автоматический дозатор для таблеток. Как передает ТАСС, устройства поможет своевременно и в нужных количествах принимать лекарства людям, страдающих забывчивостью.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью

Пожилые люди, у которых диагностирован склероз, могут забыть выпить вовремя нужную таблетку или же, напротив, принять лишнюю дозу лекарства. Автоматический прибор, созданный четверокурсником новосибирского вуза, должен решить эту проблему. Кроме того, его можно будет применять и в больницах, что уменьшит риск принятия неверных средств по причине человеческого фактора, например из-за перегруженности медперсонала.

Пока что устройство находится на стадии прототипа: это круглый пластиковый прибор, часть которого поворачивается вокруг своей оси. Работает таблетница от электричества, в будущем возможно будет питаться от батареек. А вот программа приема лекарств настраивается через интернет. Программа сможет также напоминать о необходимости приема лекарств с помощью светового или звукового сигнала.

- Если говорить про индивидуальное использование, то предполагается, что родственник или медсестра закладывает таблетки в дозатор, там 24 сектора, - рассказывает Владимир Шперлинг. - Он может быть закрыт на замочек, который блокирует возможность приема таблеток для человека с провалами памяти.

Как отмечает изобретатель, аналогов его устройству в России нет, есть схожие образцы, произведенные в Америке, но они дороги и не обладают такой гибкостью в изменении расписания приема таблеток.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
ЦИК: Санду лидирует на выборах главы Молдавии
SpaceX совершила второй пилотируемый запуск Crew Dragon к МКС
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты
Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором
Почему важно помнить о Нюрнбергском процессе