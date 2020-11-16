Новосибирский студент создал автоматическую таблетницу для забывчивых

Студент Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Владимир Шперлинг разработал автоматический дозатор для таблеток. Как передает ТАСС, устройства поможет своевременно и в нужных количествах принимать лекарства людям, страдающих забывчивостью.

Пожилые люди, у которых диагностирован склероз, могут забыть выпить вовремя нужную таблетку или же, напротив, принять лишнюю дозу лекарства. Автоматический прибор, созданный четверокурсником новосибирского вуза, должен решить эту проблему. Кроме того, его можно будет применять и в больницах, что уменьшит риск принятия неверных средств по причине человеческого фактора, например из-за перегруженности медперсонала.

Пока что устройство находится на стадии прототипа: это круглый пластиковый прибор, часть которого поворачивается вокруг своей оси. Работает таблетница от электричества, в будущем возможно будет питаться от батареек. А вот программа приема лекарств настраивается через интернет. Программа сможет также напоминать о необходимости приема лекарств с помощью светового или звукового сигнала.

- Если говорить про индивидуальное использование, то предполагается, что родственник или медсестра закладывает таблетки в дозатор, там 24 сектора, - рассказывает Владимир Шперлинг. - Он может быть закрыт на замочек, который блокирует возможность приема таблеток для человека с провалами памяти.

Как отмечает изобретатель, аналогов его устройству в России нет, есть схожие образцы, произведенные в Америке, но они дороги и не обладают такой гибкостью в изменении расписания приема таблеток.