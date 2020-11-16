Суд наложил арест на коттедж и машину экс-председателя СО РАН

Решение об аресте имущества было принято судом по ходатайству следователя 2-го отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Новосибирской области. Напомним, в конце сентября Александр Асеев стал фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

По версии следствия, академик Асеев незаконно приватизировал коттедж, расположенный на территории новосибирского Академгородка. Эта история вскрылась прошлой осенью, тогда же в структурах СО РАН были проведены обыски, а основным обвиняемым по делу стал бывший управляющий делами научного отделения.

Как считают в правоохранительных органах, он участвовал в незаконном оформлении домовладения на имя дочери Александра Асеева, хотя ни он, ни его семья прав на владение этим имуществом не имеют. Да и нуждающимися в предоставлении жилья не являются поскольку в собственности Асеева имел на тот момент была квартира. Теперь же под уголовное преследование попал и сам академик.

- В период времени с 2009 по 2015 год подозреваемый, замещая должность председателя СО РАН, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, в нарушение действующего жилищного законодательства, решил организовать предоставление ему, как сотруднику академии наук, коттеджа, находящегося в оперативном управлении СО РАН и являющемся федеральной собственность, заключение с ним договора найма указанного жилого помещения и дальнейшую его приватизацию, - поясняют в областном СУ СКР.

Для этого Александр Асеев якобы убедил членов президиума СО РАН, что коттедж будет использоваться как представительская резиденция. То есть там будет осуществляться прием гостей отделения наук, а вот приватизировано жилье не будет.

По материалам дела, после этого Асеев организовал в доме дорогостоящий ремонт за счет средств СО РАН. А подписывая договор найма жилого помещения, подозреваемый внес в него данные своей дочери как члена семьи, якобы проживающего в коттедже. Затем родственница была фиктивно прописана в коттедже.

Позже Александр Асеев, по мнению следователей, направил в суд иск о признании прав собственности на коттедж от имени дочери. При этом он подделал ее подпись, так как женщина находилась за границей. "Введенная в заблуждение судья вынесла решение об удовлетворении заявленных исковых требований", - считают следователи. Общая стоимость полученного таким образом имущества по оценке на 2015 год превышала 46 миллионов рублей.