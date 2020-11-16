В Хакасии пьяный отец зарезал сына из-за игры в нарды

В Хакасии задержан 50-летний мужчина, который подозревается в убийстве своего 26-летнего сына. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, он зарезал его в ходе ссоры из-за громкой игры в нарды.

Все произошло в селе Бельтирское Аскизского района.

"Потерпевший играл в нарды с супругой. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал высказывать сыну недовольство шумом от игры. Конфликт перерос в драку, в ходе которой отец причинил сыну ножевое ранение в область грудной клетки. Тот скончался на месте происшествия", - говорят в СК.

Преступник отправлен под стражу.