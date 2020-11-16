В Красноярске впервые с весны объявили режим "черного неба"

В Красноярске впервые с апреля из-за ухудшения метеоусловий для рассеивания вредных частиц в воздухе впервые ввели режим "черного неба". Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Режим будет действовать с 18.00 местного времени 16 ноября до 19.00 18 ноября этого года.

- В городе наблюдается метеорологическое явление, обусловленное высокой влажностью. Создавшиеся инверсионные условия послужили тому, что загрязняющие частицы скопились в приземном слое атмосферы, - говорится в сообщении.

Ряд предприятий города с началом действия режима обязаны снизить промышленные выбросы. Сейчас в городе в усиленном режиме работают инспекторы министерства экологии, проводятся проверки выполнения этого требования.

С начала года в Красноярске из-за ухудшения экологической обстановки уже несколько раз объявляли режим "черного неба". Тогда жители города жаловались на головную боль, першение в горле, слезоточивость и ухудшение зрения.