Депутаты Думы Ставрополья взяли под контроль реализацию госпрограмм

В Ставропольском крае к 2024 году намечено увеличить площадь орошаемых земель до 100 тысяч гектаров. Об этом было заявлено в ходе рабочего совещания комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Думы Ставропольского края, на котором обсуждались итоги реализации государственных программ на территории региона.

По данным краевого министерства сельского хозяйства, финансирование программы "Развитие сельского хозяйства" в текущем году составляет 5,7 миллиарда рублей, из них 4,6 миллиарда рублей - средства федерального бюджета. По итогам девяти месяцев освоено 2,9 миллиарда рублей.

За это время с получателями субсидий и грантов из числа сельхозтоваропроизводителей выстроено активное взаимодействие, а также организовано предоставление консультационных услуг по подготовке и предоставлению документов.

Законодатели выразили общее мнение, что в рамках госпрограммы необходимо усиление по некоторым направлениям. Так, в 2020 году Ставрополье столкнулось с большой засухой, что привело к серьезным потерям для сельхозпроизводителей. Особую актуальность развитие программы поддержки мелиорации имеет для районов, относящихся к зоне рискованного земледелия из-за незначительного количества выпадающих осадков. Депутаты отметили, что расширение масштабов мелиорации является одной из первостепенных задач: сейчас на Ставрополье орошается 58 тысяч гектаров при общей площади 214 тысяч гектаров.

Представители профильного министерства проинформировали, что объем финансирования на проведение мероприятий по мелиорации ежегодно растет и к 2024 году площадь орошаемых земель планируется увеличить до 100 тысяч гектаров. По мнению законодателей, это станет серьезным шагом для увеличения объемов производства продукции растениеводства, а также позволит обеспечить необходимые условия для создания эффективной технологии откорма животных.

В рамках обсуждения государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", на реализацию которой в текущем году предусмотрено 911 миллионов рублей, участники совещания рассмотрели вопрос обеспечения жильем. В 2020 году на улучшение жилищных условий граждан направлено 15,3 миллиона рублей. Социальные выплаты уже предоставлены 13 семьям, что позволит построить 1431,3 квадратного метра жилья. Кроме того, минсельхозом России на 2020 год доведены дополнительные средства на соцвыплаты в объеме 45,4 миллиона рублей. Ожидается, что выплаты смогут получить еще 37 ставропольских семей.

Программа "Современный облик сельских территорий" позволила решить ряд важных для муниципалитетов вопросов, в том числе приобретение школьных автобусов, капитальный ремонт Дома детского творчества в селе Летняя Ставка Туркменского района, модернизация котельной детского сада и строительство спортивных площадок в поселке Новокавказском Александровского района и станице Ессентукской. Уже выполнены работы на 381,1 миллиона рублей.

Депутаты обратили особое внимание на необходимость соблюдения сроков и должного качества работ на строящихся по программе социальных объектах. В числе наиболее важных - детские сады в селе Московском Изобильненского района и станице Ессентукской Предгорного района, строительная готовность которых составляет более 75 процентов, ряд объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов. Парламентарии подчеркнули, что вместе с краевыми и муниципальными органами власти будут продолжать держать ход строительства на личном контроле.

- В настоящее время депутатский корпус активно работает над главным финансовым документом края. И главная задача, которую мы ставим перед собой, - всесторонняя поддержка аграрной отрасли с учетом всех возможностей региона, - отметил заместитель председателя комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Виктор Надеин, комментируя итоги совещания.

Также на совещании обсудили реализацию госпрограмм "Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и природного разнообразия" в рамках которой проведено искусственное лесовосстановление, расчистка русел рек и капитальный ремонт гидротехнических сооружений.