На юге России появятся первые виртуальные пешеходные переходы

Железноводск Ставропольского края станет первым регионом СКФО, а также юга России, где появятся виртуальные пешеходные переходы. Они позволят улучшить безопасность на дорогах, заявили в администрации города.

Переходы будут появляться только тогда, когда к ним будут подходить пешеходы.

- Система будет представлять собой специальный проектор, который мы установим на двух уже существующих "зебрах", а сами переходы будут оборудованы специальными датчиками движения. При приближении человека на проезжей части будет появляться проекция, которую будет видно издалека, - рассказал мэр Железноводска Евгений Моисеев, которого цитирует пресс-служба муниципалитета.

Сообщается, что проект будет реализован в рамках цифровизации городского округа на средства призового гранта, который город выиграл в конкурсе Минстроя РФ "Лучшая муниципальная практика".