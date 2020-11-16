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16.11.2020 09:31
Рубрика: Экономика

На юге России появятся первые виртуальные пешеходные переходы

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Железноводск Ставропольского края станет первым регионом СКФО, а также юга России, где появятся виртуальные пешеходные переходы. Они позволят улучшить безопасность на дорогах, заявили в администрации города.

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Переходы будут появляться только тогда, когда к ним будут подходить пешеходы.

- Система будет представлять собой специальный проектор, который мы установим на двух уже существующих "зебрах", а сами переходы будут оборудованы специальными датчиками движения. При приближении человека на проезжей части будет появляться проекция, которую будет видно издалека, - рассказал мэр Железноводска Евгений Моисеев, которого цитирует пресс-служба муниципалитета.

Сообщается, что проект будет реализован в рамках цифровизации городского округа на средства призового гранта, который город выиграл в конкурсе Минстроя РФ "Лучшая муниципальная практика".

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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