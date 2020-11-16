Погибла самка леопарда, выпущенная на Кавказе в дикую природу в августе

"Выпускница" программы возвращения переднеазиатского леопарда в дикую природу погибла в Кавказском заповеднике. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

"В настоящий момент мы можем подтвердить только факт гибели, - сказали в ведомстве. - Создана специальная комиссия, в которой работают лучшие эксперты. Она занимается расследованием произошедшего. По результатам расследования обязательно проинформируем".

Пока известно, что самка, выпущенная в августе этого года вместе с самцом на западном склоне горы Ахцархва, была найдена мертвой. Всего в рамках программы по восстановлению переднеазиатского леопарда на природу за четыре года были выпущены шесть животных. Из них в живых остались три самца.

Программу по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализует Минприроды России вместе с Сочинским национальным парком, Кавказским заповедником, Всемирным фондом дикой природы и другими организациями. Считается, что это самая сложная в мире программа по реинтродукции животных в естественную среду обитания.