В Дагестане непогода оставила без света более 100 тысяч человек

В Дагестане из-за сильного дождя и шквалистого ветра произошли массовые отключения электроэнергии. Без света остались более ста тысяч человек.

По данным филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" зафиксированы отключения света в Дербентском, Хасавюртовском, Кумторкалинском, Карабудахкентском, Каякентском, Табасаранском районах, а также в Махачкале и ее пригородах.

Как сообщает Минэнерго России, без электроснабжения остались около 113 тысяч человек. К аварийно-восстановительным работам привлечено 62 бригады в составе 244 человек и 70 единиц специальной техники.