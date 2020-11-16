Атомный ледокол "Арктика" ушел в первый рейс

Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" вышел из порта Мурманск в свой первый рабочий рейс. Судно взяло курс в направлении Карского моря.

До середины декабря атомоход будет работать в акватории Северного морского пути.

- В Арктике идет активный процесс ледообразования, поэтому у нас есть возможность, что называется, обкатать ледокол, - отметил первый заместитель генерального директора - директор по судоходству ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица. - Это обычный процесс после ввода в эксплуатацию любого судна.

Рейс займет три недели. После его завершения ледокол зайдет в порт Мурманск для пополнения запасов, а в конце декабря вернется в акваторию Северного морского пути. Зимне-весеннюю навигацию атомоход проведет в Арктике.

Напомним, 22 сентября атомный ледокол "Арктика" покинул Санкт-Петербург. В Мурманск он прибыл 12 октября, пройдя через точку Северного полюса. Благодаря уникальным обводам корпуса судно преодолело все ледовые поля в приполюсном районе на 50 процентах мощности. 21 октября на "Арктике" был торжественно поднят российский флаг.