Названы самые популярные для переезда регионы РФ

Новости

Пять театральных школ поучаствуют в фестивале "ГИТИС - мастер-класс" 18:18
Топливо под Владимиром разлилось на 12 тысяч квадратных метров 18:13
Второе чтение дачной амнистии намечено на 17 ноября 18:02
Госдума во вторник рассмотрит проекты о Совфеде и гарантиях экс-президенту 18:00
В РФПИ прокомментировали сообщение об эффективности второй американской вакцины 18:00
Госдума 17 ноября рассмотрит проект о переселении из ветхого и аварийного жилья 17:45
В ВОЗ рассказали, что поможет остановить пандемию коронавируса 17:40
В Петербурге покупатель избил продавца за требование надеть маску 17:27
В Ростуризме оценили значение нового нацпроекта для экономики 17:26
В Италии активизировался вулкан и засыпал города пеплом 17:24
Россияне будут получать уведомления о мерах соцподдержки 17:11
Под Владимиром из сошедшего с рельсов поезда разлился мазут 17:04
Боец ММА Харитонов опубликовал фотографию своего лица, разбитого Яндиевым 16:50
Компания Moderna заявила о 94-процентной эффективности своей вакцины 16:47
Под Владимиром сошел с рельсов поезд с мазутом 16:30
В Минске усовершенствовали очки для ночного видения пилотов 16:20
Погибла самка леопарда, выпущенная на Кавказе в дикую природу в августе 16:13
Российские моряки впервые проведут учения в Черном море с ВМС Египта 15:52
У вратаря сборной России по футболу Сафонова подозревают коронавирус 15:48
Песков прокомментировал планы Турции отправить военных в Азербайджан 15:39
Глава МИД Армении подал в отставку 15:37
"Аэрофлот" возобновит рейсы на Кипр 15:34
В Ростове разработали робота-логиста 15:31
Врачи из Якутии пройдут стажировку в московских больницах 15:30
В столичной клинике по вине врачей скончались пятеро пациентов 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
16.11.2020 16:48
Рубрика: Экономика

Названы самые популярные для переезда регионы РФ

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Министерстве труда и социальной защиты населения РФ проанализировали направления внутренней миграции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента занятости населения минтруда РФ Михаила Кирсанова, две трети всех переездов приходятся на четыре российских региона.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
В Минтруде предложили сократить квоту на мигрантов

- Четыре основные территории, куда идет миграционный приток - это Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ленинградская область, - рассказал чиновник.

По его словам, часто переезжают также в теплые регионы - Краснодарский край, Крым. Однако по большей части движение осуществляется в центростремительном направлении - от периферии к центрам субъектов РФ, от них - к столичным регионам​​​.

В регионах Экономика Работа Занятость Общество Соцсфера Миграция Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область ЦФО Московская область ЦФО Москва ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Мишустин призвал сократить время ответа "скорой" на звонки пациентов
Интервью руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева "Российской газете". Главное
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах
Мурашко: В РФ занято 84% больничных коек для больных с коронавирусом
Родителям первенцев будут давать ипотеку под 2,9%
Коттеджей на Новый год может не остаться