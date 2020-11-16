Названы самые популярные для переезда регионы РФ

В Министерстве труда и социальной защиты населения РФ проанализировали направления внутренней миграции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента занятости населения минтруда РФ Михаила Кирсанова, две трети всех переездов приходятся на четыре российских региона.

- Четыре основные территории, куда идет миграционный приток - это Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ленинградская область, - рассказал чиновник.

По его словам, часто переезжают также в теплые регионы - Краснодарский край, Крым. Однако по большей части движение осуществляется в центростремительном направлении - от периферии к центрам субъектов РФ, от них - к столичным регионам​​​.