Рейсы из Калининграда в Стамбул и Сочи отменили из-за коронавируса

Авиакомпания "Nordwind" отменила прямые перелеты по маршруту Стамбул - Калининград - Стамбул, которые должны были стартовать 16 ноября 2020 года, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает пресс-служба калининградского аэропорта Храброво.

Предполагается, что самолеты из Калининграда все же полетят напрямую в Стамбул, но позже. В качестве новой стартовой даты пока значится 18 декабря 2020 года.

Кроме того, "Nordwind" отменила прямые рейсы по маршруту Калининград - Сочи - Калининград. Это направление в рамках зимнего расписания действовать не будет. По всем вопросам в связи с отменой рейсов следует обращаться в авиакомпанию.