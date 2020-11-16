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Текст:   Вера Черенева  (Санкт-Петербург)
13:37 16.11.2020

Стало известно, за сколько сдают самые дорогие квартиры Петербурга

Самая дорогая квартира Петербурга сдается в месяц за полтора миллиона рублей. К такому выводу пришли эксперты сервиса ЦИАН, проанализировав все предложения по съемному жилью в Северной столице.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Сдаваемая квартира расположена в современном ЖК в Зоологическом перееулке, это Петроградская сторона, один из самых дорогих районов города. Общая площадь лота - 608 квадратных метров.

В квартире десять комнат, четыре санузла. Также в помещении есть зимний сад, сауна, турецкая парная и смотровая площадка площадью 30 квадратных метров.

В объявлении отмечается, что квартира полностью мебелирована, имеется вся необходимая бытовая техника. Потенциальных арендаторов предупреждают, что коммунальные услуги им придется оплачивать отдельно.

В рейтинг самых дорогих квартир также попал объект на проспекте Динамо, это восточная часть Крестовского острова. Здесь сдается пятикомнатная квартира площадью 350 квадратных метров за 800 тысяч рублей в месяц. Помещение находится на первом этаже, жилая площадь составляет 155 квадратных метров, остальное - просторные коридоры, холлы, ванные комнаты.

Самым демократичным объектом в рейтинге самых дорогих съемных квартир Петербурга стал лот на Каменноостровском проспекте. Здесь за 150 тысяч рублей сдается четырехкомнатная двухуровневая квартира площадью 317 квадратных метров.

Для сравнения: снять вполне обычную однокомнатную квартиру в Петербурге можно в среднем за 20-25 тысяч рублей, двушку - до 30 тысяч, за комнату придется отдавать от 10 до 15 тысяч рублей в месяц.

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