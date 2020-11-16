В Мурманской области экс-чиновника оштрафовали за взятку на 1,6 млн

Бывший начальник отдела государственного контроля и надзора в Мурманской области Северо-Западного межрегионального территориального управления Росстандарта признан виновным в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Мурманской области.

Установлено, что в 2018 году региональный отдел Росстандарта проверил одно из областных энергетических предприятий. Были выявлены нарушения, в числе которых несоблюдение обязательных требований безопасности и использование оборудования неутвержденного типа. Предприятию было предписано устранить нарушения до февраля 2020 года.

Но в срок энергетики уложиться не успели: 28 февраля 2020 года в Росстандарт от руководства предприятия поступило обращение о с просьбой продлить срок устранения нарушений на несколько месяцев. Начальник отдела ведомства предложил представителю энергетической организации за взятку закрыть глаза на неисполнение предписания и при дальнейших проверках не замечать неустраненные нарушения.

Энергетики обратились в правоохранительные органы. Взяточник получил 12 марта 2020 года "вознаграждение" в 200 тысяч рублей. Делалось это под контролем оперативников УФСБ по Мурманской области. После передачи денег чиновника взяли с поличным.

Приговором суда ему назначен штраф на сумму 1,6 миллиона рублей. Кроме того, ему запрещено занимать должности на госорганах и муниципалитетах в течение 5 лет. В законную силу приговор пока не вступил.