В Мурманской области экс-чиновника оштрафовали за взятку на 1,6 млн

Новости

Мурашко: В РФ занято 84% больничных коек для больных с коронавирусом 14:32
Мавзолей Ленина закроют до снятия карантинных ограничений 14:24
МОК возьмет на себя расходы по вакцинации олимпийцев 14:14
Москва гарантирует дополнительный доход пенсионерам в 2021 году 14:09
Как должны были выглядеть на самом деле мавры в "Испанской принцессе" 14:07
Ушедший на повторную самоизоляцию Борис Джонсон рассказал о самочувствии 14:04
Стало известно, за сколько сдают самые дорогие квартиры Петербурга 13:37
Новая система ответственности производителей заработает в 2021 году 13:36
Мурашко: От гриппа в России привито около 40% населения 13:36
Мишустин призвал сократить время ответа "скорой" на звонки пациентов 13:29
Турецкие власти призвали закрыть Стамбул из-за коронавируса 13:23
Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии 13:18
Лукашенко поручил решить вопрос об уплате дорожного сбора 13:18
На трассе М-4 в Краснодарском крае ограничили движение фур 13:15
Россияне на 70% чаще стали ремонтировать автомобили и мелкую бытовую технику 13:11
Певица Диана Гурцкая заболела COVID-19 13:09
В России авиакомпании усилили дезинфекцию самолетов 12:56
Додон поздравил Санду с победой на президентских выборах 12:55
В России могут запретить трубочки для коктейлей и ватные палочки 12:45
Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию с Нагорным Карабахом 12:35
Чернышенко хочет запустить нацпроект по туризму к лету 12:20
В воронежской колонии пресекли деятельность террористической сети 12:11
В Москве зарегистрировано 6360 новых случаев COVID-19 12:02
Швеция не будет водить карантин даже из-за рекордной заболеваемости COVID-19 12:02
"Автодор" завершил работы на трассе "Урал" в рамках строительства ЦКАД 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
16.11.2020 14:48
Рубрика: Происшествия

В Мурманской области экс-чиновника оштрафовали за взятку на 1,6 млн

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Бывший начальник отдела государственного контроля и надзора в Мурманской области Северо-Западного межрегионального территориального управления Росстандарта признан виновным в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Мурманской области.

В Архангельске экс-начальник регионального УФНС предстанет перед судом

Установлено, что в 2018 году региональный отдел Росстандарта проверил одно из областных энергетических предприятий. Были выявлены нарушения, в числе которых несоблюдение обязательных требований безопасности и использование оборудования неутвержденного типа. Предприятию было предписано устранить нарушения до февраля 2020 года.

Но в срок энергетики уложиться не успели: 28 февраля 2020 года в Росстандарт от руководства предприятия поступило обращение о с просьбой продлить срок устранения нарушений на несколько месяцев. Начальник отдела ведомства предложил представителю энергетической организации за взятку закрыть глаза на неисполнение предписания и при дальнейших проверках не замечать неустраненные нарушения.

Энергетики обратились в правоохранительные органы. Взяточник получил 12 марта 2020 года "вознаграждение" в 200 тысяч рублей. Делалось это под контролем оперативников УФСБ по Мурманской области. После передачи денег чиновника взяли с поличным.

Приговором суда ему назначен штраф на сумму 1,6 миллиона рублей. Кроме того, ему запрещено занимать должности на госорганах и муниципалитетах в течение 5 лет. В законную силу приговор пока не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Мишустин призвал сократить время ответа "скорой" на звонки пациентов
Макрон высказался за независимую от США стратегию обороны Европы
SpaceX совершила второй пилотируемый запуск Crew Dragon к МКС
Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты
Генпрокуратура опубликовала статистику преступлений в стране
Видео
Видео
Застрявший на путях Mercedes увернулся от поезда за миг до аварии