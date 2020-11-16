В Новгородской области спортшколу закрыли на 90 суток за протечки

В поселке Парфино Новгородской области прокуратура приостановила работу детско-юношеской спортивной школы на 90 суток в связи с выявленными нарушениями.

Как сообщает прокуратура региона, в ходе проверки на потолке, стенах и окнах спортивного и гимнастического залах обнаружено множество протечек. Детям приходилось заниматься в ненадлежащих санитарно-эпидемиологических условиях. Причем занятия не прекращались даже во время проведения ремонта.

Прокуратура возбудила административное дело по факту нарушения санэпидтребований к эксплуатации общественных помещений и зданий. Сейчас спортшкола пытается устранить все нарушения.