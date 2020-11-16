В Петербурге показали спектакль об артистах блокадного Ленинграда

Новости

Пять театральных школ поучаствуют в фестивале "ГИТИС - мастер-класс" 18:18
Топливо под Владимиром разлилось на 12 тысяч квадратных метров 18:13
Второе чтение дачной амнистии намечено на 17 ноября 18:02
Госдума во вторник рассмотрит проекты о Совфеде и гарантиях экс-президенту 18:00
В РФПИ прокомментировали сообщение об эффективности второй американской вакцины 18:00
Госдума 17 ноября рассмотрит проект о переселении из ветхого и аварийного жилья 17:45
В ВОЗ рассказали, что поможет остановить пандемию коронавируса 17:40
В Петербурге покупатель избил продавца за требование надеть маску 17:27
В Ростуризме оценили значение нового нацпроекта для экономики 17:26
В Италии активизировался вулкан и засыпал города пеплом 17:24
Россияне будут получать уведомления о мерах соцподдержки 17:11
Под Владимиром из сошедшего с рельсов поезда разлился мазут 17:04
Боец ММА Харитонов опубликовал фотографию своего лица, разбитого Яндиевым 16:50
Компания Moderna заявила о 94-процентной эффективности своей вакцины 16:47
Под Владимиром сошел с рельсов поезд с мазутом 16:30
В Минске усовершенствовали очки для ночного видения пилотов 16:20
Погибла самка леопарда, выпущенная на Кавказе в дикую природу в августе 16:13
Российские моряки впервые проведут учения в Черном море с ВМС Египта 15:52
У вратаря сборной России по футболу Сафонова подозревают коронавирус 15:48
Песков прокомментировал планы Турции отправить военных в Азербайджан 15:39
Глава МИД Армении подал в отставку 15:37
"Аэрофлот" возобновит рейсы на Кипр 15:34
В Ростове разработали робота-логиста 15:31
Врачи из Якутии пройдут стажировку в московских больницах 15:30
В столичной клинике по вине врачей скончались пятеро пациентов 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
16.11.2020 17:33
Рубрика: Культура

В Петербурге показали спектакль об артистах блокадного Ленинграда

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
В петербургском Театре музкомедии прошел единственный показ спектакля Руслана Кудашова "Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города". Его герои - артисты, поэты, писатели и музыканты блокадного Ленинграда.
Фото: Пресс-служба Dance Open Фото: Пресс-служба Dance Open
Фото: Пресс-служба Dance Open

Спектакль - практически документальный. Каждое слово, звучащее со сцены, - цитата из дневников, писем и воспоминаний тех, кто в 1941-1943 годах жил в Ленинграде. Не только боролся за жизнь, но и находил в себе силы выйти на сцену. Даже тогда, когда спектакли приходилось по несколько раз прерывать из-за воздушной тревоги. Ведь искусство было необходимо ленинградцам как доказательство того, что жизнь - продолжается.

Фото: Алексей Смагин
В Петербурге вручили Национальную оперную премию "Онегин"

- О блокаде в нашем городе много написано, сказано, сделано. Но глазами артистов эти годы еще никто не показывал, словами из их дневников не говорил. А ведь в осажденном городе была культурная жизнь, работали театры, ставились премьеры, и залы были полны, - говорит Екатерина Галанова, руководитель команды Dance Open, представляющей постановку. - Получилась светлая и трогательная история, в которой не все про трагедию, не все про горе. Наш спектакль - это простой разговор о ежедневном подвиге без пафоса и надрыва. В нем много невероятного сочетания ужаса войны и радости искусства.

На сцене всего шесть актеров. Зато каких! Ирина Мазуркевич, Ксения Раппопорт, Максим Леонидов, Николай Буров, Михаил Морозов, Павел Григорьев. Каждый - воплощение собирательного образа. Трепетная балерина, популярная актриса, величавый баритон, неунывающий актер легкого жанра…

В зале, конечно, плакали. Плакали и смеялись. Так же, как почти восемьдесят лет назад плакали и смеялись ленинградцы, пришедшие на спектакль в осажденном городе, несмотря на холод и голод.

Фото: Пресс-служба Новгородского театрально-концертного агентства
Фестиваль Достоевского в Великом Новгороде представил уникальный проект

Не зря именно труппа Музкомедии была оставлена в Ленинграде для поднятия боевого духа и отработала всю блокаду, даже в самые страшные дни выходя на сцену с легкомысленной "Сильвой" или "Летучей мышью".

- Это было очень сильно, - поделилась женщина средних лет, пришедшая на спектакль с дочерью-подростком. - Мои мама с бабушкой пережили блокаду и, вспоминая о тех годах, чаще всего говорили не о голоде и смерти (об этом они, как многие блокадники, пытались забыть), а о том, как ходили в кинотеатр, как повезло достать билеты на спектакль. То есть о том, что согревало, воодушевляло, помогало выжить. Жаль только, что мама в этот раз не смогла прийти на спектакль, а повтора уже не будет…

Возможность увидеть уникальную постановку будет, обещают авторы проекта. 5 декабря в 19.00 телеверсию спектакля "Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города" можно посмотреть в Триколоре - через спутник и онлайн на канале "День Победы" и в приложении "Триколор Кино и ТВ" в проекте "Большой эфир". Постановку также можно будет увидеть в официальных сообществах Триколора в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", а также в YouTube.

Фото: Пресс-служба Dance Open
В регионах Культура Театр Драматический театр Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Мишустин призвал сократить время ответа "скорой" на звонки пациентов
Интервью руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева "Российской газете". Главное
Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах
Мурашко: В РФ занято 84% больничных коек для больных с коронавирусом
Почему на стихах самого целомудренного поэта появилась маркировка 16+
Какая помощь нужна российским кинотеатрам