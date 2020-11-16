В Петербурге показали спектакль об артистах блокадного Ленинграда

В петербургском Театре музкомедии прошел единственный показ спектакля Руслана Кудашова "Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города". Его герои - артисты, поэты, писатели и музыканты блокадного Ленинграда.

Спектакль - практически документальный. Каждое слово, звучащее со сцены, - цитата из дневников, писем и воспоминаний тех, кто в 1941-1943 годах жил в Ленинграде. Не только боролся за жизнь, но и находил в себе силы выйти на сцену. Даже тогда, когда спектакли приходилось по несколько раз прерывать из-за воздушной тревоги. Ведь искусство было необходимо ленинградцам как доказательство того, что жизнь - продолжается.

- О блокаде в нашем городе много написано, сказано, сделано. Но глазами артистов эти годы еще никто не показывал, словами из их дневников не говорил. А ведь в осажденном городе была культурная жизнь, работали театры, ставились премьеры, и залы были полны, - говорит Екатерина Галанова, руководитель команды Dance Open, представляющей постановку. - Получилась светлая и трогательная история, в которой не все про трагедию, не все про горе. Наш спектакль - это простой разговор о ежедневном подвиге без пафоса и надрыва. В нем много невероятного сочетания ужаса войны и радости искусства.

На сцене всего шесть актеров. Зато каких! Ирина Мазуркевич, Ксения Раппопорт, Максим Леонидов, Николай Буров, Михаил Морозов, Павел Григорьев. Каждый - воплощение собирательного образа. Трепетная балерина, популярная актриса, величавый баритон, неунывающий актер легкого жанра…

В зале, конечно, плакали. Плакали и смеялись. Так же, как почти восемьдесят лет назад плакали и смеялись ленинградцы, пришедшие на спектакль в осажденном городе, несмотря на холод и голод.

Не зря именно труппа Музкомедии была оставлена в Ленинграде для поднятия боевого духа и отработала всю блокаду, даже в самые страшные дни выходя на сцену с легкомысленной "Сильвой" или "Летучей мышью".

- Это было очень сильно, - поделилась женщина средних лет, пришедшая на спектакль с дочерью-подростком. - Мои мама с бабушкой пережили блокаду и, вспоминая о тех годах, чаще всего говорили не о голоде и смерти (об этом они, как многие блокадники, пытались забыть), а о том, как ходили в кинотеатр, как повезло достать билеты на спектакль. То есть о том, что согревало, воодушевляло, помогало выжить. Жаль только, что мама в этот раз не смогла прийти на спектакль, а повтора уже не будет…

Возможность увидеть уникальную постановку будет, обещают авторы проекта. 5 декабря в 19.00 телеверсию спектакля "Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города" можно посмотреть в Триколоре - через спутник и онлайн на канале "День Победы" и в приложении "Триколор Кино и ТВ" в проекте "Большой эфир". Постановку также можно будет увидеть в официальных сообществах Триколора в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", а также в YouTube.