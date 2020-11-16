В Петербурге покупатель избил продавца за требование надеть маску

В Петербурге попытка сотрудника гипермаркета уговорить покупателя надеть маску закончилась избиением.

Как сообщает Управление Росгвардии по Санкт-Петербургу, инцидент произошел в магазине на Индустриальном проспекте.

Сотрудник гипермаркета обратил внимание на посетителя без маски и попросил его либо покинуть магазин, либо закрыть органы дыхания. Требование сотрудника магазина возмутило покупателя, тот начал оскорблять работника, а потом и вовсе ударил его по лицу.

Пока сотрудник приходил в себя, возмущенный покупатель успел сломать стол.

Дальнейших разрушений в магазине удалось избежать. Буйного покупателя скрутили бойцы Росгвардии. Они доставили мужчину в отдел полиции для дальнейших разбирательств.