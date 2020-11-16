В Петербурге возле мемориальных досок предложили запретить торговлю

В Петербурге постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству рассмотрела законопроект, запрещающий вести торговлю в 15 метрах от мемориальных досок. Документ не вызвал возражений у комиссии, она рекомендовала принять законопроект в первом чтении, сообщает пресс-служба петербургского парламента.

Сейчас киоски в Петербурге располагаются в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов. Парламентарии предлагают изменить и этот закон, чтобы исключать их схемы локации рядом с мемориальными досками.

Это непростая задача, поскольку нет точных данных о количестве мемориальных досок в Петербурге и их состоянии.

Именно поэтому, как говорят в парламенте, необходимость принятия закона и назрела, ведь нередко возникают ситуации, когда рядом с мемориальными досками, которые увековечивают память героических бойцов, торгуют банальной шавермой.