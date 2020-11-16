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16.11.2020 20:29
Рубрика: Культура

Утопия Спасенная

Петербургский "Манеж" показал фантастику Ли Бул
Текст: Евгений Хакназаров
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
В Северной столице начала работу первая на территории России выставка южнокорейской художницы Ли Бул, одной из наиболее заметных персон современного искусства. Экспозиция "Утопия Спасенная" заняла всю площадь огромного выставочного зала. Посетителям будет о чем подумать и чему удивиться.
Редкий случай, когда на одной выставке можно увидеть произведения, которые никогда не экспонировались вместе. Фото: Василий Буланов / пресс-служба ЦВЗ "Манеж" Редкий случай, когда на одной выставке можно увидеть произведения, которые никогда не экспонировались вместе. Фото: Василий Буланов / пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
Редкий случай, когда на одной выставке можно увидеть произведения, которые никогда не экспонировались вместе. Фото: Василий Буланов / пресс-служба ЦВЗ "Манеж"

Ли Бул - резидент крупнейших культурных институций, как нью-йоркский Новый музей современного искусства и Венецианская биеннале. Ее инсталляции, помимо США и Италии, выставлялись во Франции, Канаде, Японии, Австралии. В своем творчестве она обращается к образам будущего, лишенного косности, несвободы и дискриминаций. Петербургская выставка, исследуя это направление, существенно отличается от остальных ее проектов: в Манеже ее работы, вдохновленные идеями модернизма, в том числе и русского.

Фото: Издательство "АСТ"
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- Название выставки принадлежит самой Ли Бул, - рассказала "РГ" инициатор и руководитель проекта Анна Кирикова. - Она даже настояла на том, чтобы порядок слов был как в английском оригинале. Название намеренно ироничное, амбивалентное: как утопия может быть спасенной, кто ее может спасти? Ли Бул погружена в эту тематику все последние годы, будучи увлеченной историей модернизма и русского авангарда. Она систематизирует тропы и символы утопического модернизма, совмещая их со своим многоплановым творческим опытом. С одной стороны, корейское происхождение Ли Бул позволило ей выработать отстраненный взгляд на современную симптоматику западной цивилизации. В то же время она человек с широчайшим кругозором и в своих работах пытается переосмыслить оптимизм модернистов начала прошлого века, когда, казалось, они изобретают мир заново, начиная историю культуры с нуля.

Представленные в Манеже инсталляции и макеты Ли Бул не просто позволяют публике провести параллели между экспонатами и русским авангардом и конструктивизмом. Посетители могут наглядно убедиться в тождественности идей художницы и ее предшественников из начала ХХ века: организаторы выставки собрали по всей России, из провинциальных музеев самые яркие произведения этого направления. Так что поход в петербургский Манеж фактически предполагает осмотр одновременно двух выставок. И это редкий случай, когда в одном месте можно увидеть работы, которые никогда ранее не экспонировались вместе. Например, коллекция моделей дирижаблей, начиная с Циолковского, увенчана интерпретацией самой Ли Бул. Инсталляция "Город Солнца" с ее эффектами, которые дезориентируют посетителя в пространстве, - это не только отсылка к знаменитому произведению Томмазо Кампанеллы, но и к наследию русского архитектора-конструктивиста Ивана Леонидова. В творческом диалоге с корейской художницей участвуют Казимир Малевич, Александр Родченко, Александра Экстер и другие знаковые имена русского авангарда.

Ли Бул увлечена историей утопического модернизма и, в частности, русского авангарда

Впрочем, посетители могут не увлекаться искусствоведческими тонкостями, а просто пройтись по обширным пространствам и восхититься безудержным полетом фантазии Ли Бул. Проект "Утопия Спасенная" открыт для посещения до 31 января будущего года.

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