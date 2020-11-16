Ли Бул - резидент крупнейших культурных институций, как нью-йоркский Новый музей современного искусства и Венецианская биеннале. Ее инсталляции, помимо США и Италии, выставлялись во Франции, Канаде, Японии, Австралии. В своем творчестве она обращается к образам будущего, лишенного косности, несвободы и дискриминаций. Петербургская выставка, исследуя это направление, существенно отличается от остальных ее проектов: в Манеже ее работы, вдохновленные идеями модернизма, в том числе и русского.
- Название выставки принадлежит самой Ли Бул, - рассказала "РГ" инициатор и руководитель проекта Анна Кирикова. - Она даже настояла на том, чтобы порядок слов был как в английском оригинале. Название намеренно ироничное, амбивалентное: как утопия может быть спасенной, кто ее может спасти? Ли Бул погружена в эту тематику все последние годы, будучи увлеченной историей модернизма и русского авангарда. Она систематизирует тропы и символы утопического модернизма, совмещая их со своим многоплановым творческим опытом. С одной стороны, корейское происхождение Ли Бул позволило ей выработать отстраненный взгляд на современную симптоматику западной цивилизации. В то же время она человек с широчайшим кругозором и в своих работах пытается переосмыслить оптимизм модернистов начала прошлого века, когда, казалось, они изобретают мир заново, начиная историю культуры с нуля.
Представленные в Манеже инсталляции и макеты Ли Бул не просто позволяют публике провести параллели между экспонатами и русским авангардом и конструктивизмом. Посетители могут наглядно убедиться в тождественности идей художницы и ее предшественников из начала ХХ века: организаторы выставки собрали по всей России, из провинциальных музеев самые яркие произведения этого направления. Так что поход в петербургский Манеж фактически предполагает осмотр одновременно двух выставок. И это редкий случай, когда в одном месте можно увидеть работы, которые никогда ранее не экспонировались вместе. Например, коллекция моделей дирижаблей, начиная с Циолковского, увенчана интерпретацией самой Ли Бул. Инсталляция "Город Солнца" с ее эффектами, которые дезориентируют посетителя в пространстве, - это не только отсылка к знаменитому произведению Томмазо Кампанеллы, но и к наследию русского архитектора-конструктивиста Ивана Леонидова. В творческом диалоге с корейской художницей участвуют Казимир Малевич, Александр Родченко, Александра Экстер и другие знаковые имена русского авангарда.
Впрочем, посетители могут не увлекаться искусствоведческими тонкостями, а просто пройтись по обширным пространствам и восхититься безудержным полетом фантазии Ли Бул. Проект "Утопия Спасенная" открыт для посещения до 31 января будущего года.