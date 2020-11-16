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16.11.2020 16:33
Рубрика: Общество

В музее Петербурга покажут первые подгузники XIX века

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее министерства обороны России покажут предметы XIX века из акушерской клиники. В ближайшие дни здесь откроется выставка "Научная школа Николая Ивановича Пирогова".

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В частности, посетители смогут увидеть подгузники XIX века. Они широко использовались в России, правда, были тогда не одноразовыми, как сейчас. Их шили из хлопчатобумажных тканей, а потом тщательно стирали.

Также на выставке будут представлены распашонки, грелки и медицинские инструменты, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Кроме того, в музее представят малоизвестные материалы, например, из персонального фонда великого ученого Николая Ивановича Пирогова: рукописи, письма его учеников, записи лекций и другие экспонаты.

Справка "РГ"

Николай Пирогов - выдающийся хирург, педагог, создатель топографической анатомии и экспериментального направления в хирургии, один из основоположников военно-полевой хирургии. В Дерптском университете, Петербургской Медико-хирургической академии, во 2-м Военно-сухопутном госпитале у Пирогова обучались сотни будущих врачей. Этим ученикам и посвящена выставка, которая расскажет об их жизни, деятельности и о вкладе, который они внесли в развитие идей Николая Ивановича Пирогова.

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