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16.11.2020 16:36
Рубрика: Общество

Из Архангельска в Крым доставили спасенного краснокнижного грифа

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В национальном парке "Крымский" выпустили на волю белоголового сипа, жизнь которого спасли в Архангельске.

Фото: iStock
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Как сообщили в Архангельском центре помощи дикой фауне "Мата-мата", эти краснокнижные грифы обитают в Крыму и на Кавказе. Но летом 2018 года жители поморской деревни Патракеевка обнаружили большую диковинную птицу, которая, судя по всему, чувствует себя неважно. Зооволонтеры обнаружили сипа лежащим на крыше автомобиля, никуда лететь птица уже не могла.

- Сип мигрировал больным, у него была синегнойная палочка, - поясняет руководитель центра Елена Фокина. - Он уже плохо соображал, поэтому и залетел так далеко на север. Потерял координацию - "навигатор" сломался. К нам Арли - так его назвали - попал уже в критическом состоянии. Он ни на что не реагировал, лежал на руках, словно тряпочка.

Но волонтеры смогли спасти редкую птицу, за судьбой которой в соцсетях следили многие жители Архангельской области. Осенью этого года встал вопрос о его дальнейшей судьбе, поскольку зооприюту пришлось переезжать на новое место. Центр помощи животным связался с министерством природы Крыма, которое предложило выпустить птицу в заповедном уголке южного полуострова.

По призыву волонтеров неравнодушные северяне собрали средства на возвращение сипа в родные края. Его везли в Крым на автомобиле, только на бензин ушло более 30 тысяч рублей.

По словам Елены Фокиной, Арли перенес долгий путь спокойно. Как только в горах нацпарка специалисты открыли переноску, гриф взмахнул крыльями и впервые за два года полетел.

Кстати

За год в архангельском центре спасли более 300 больных и раненых птиц и 60 млекопитающих.

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