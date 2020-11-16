Жительница Коми приютила молодого лебедя, отбившегося от стаи

Марина Тимофеева из поселка Югыдъяг Усть-Куломского района республики Коми приютила у себя лебедя. Он отстал от стаи, замерз и не мог уже передвигаться.

Поэтому так легко и дался людям. Его поймали и увезли на машине домой. Марина Тимофеева поместила молодого лебедя в сарай и обратилась жителям поселка в надежде, что найдутся люди, которые знают, как обращаться с дикими птицами. Сама девушка не имеет подобного опыта.

На пост в соцсетях откликнулась женщина, которая согласилась забрать лебедя и содержать с другими своими домашними птицами. Он поживет там до весны, а потом его выпустят на волю.