Адыгея в 2021 году дополнительно получит 8 млрд рублей из бюджета РФ

Трехсторонняя комиссия правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации в рамках подготовки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы одобрила поправки, в соответствии с которыми Адыгея получит дополнительную финансовую поддержку.

Благодаря одобренным поправкам республика в 2021 году дополнительно получит более 8 миллиардов рублей к 10,7 миллиарда трансфертов, которые были изначально запланированы в проекте бюджета.

Как подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов, благодаря поддержке федерального центра республике удается решить важные для региона вопросы, достичь целевых показателей, выполнить все социальные обязательства и в этом направлении поручения президента страны.

- Несмотря на сложные сценарные условия формирования бюджета на будущий год, мы стремимся к сохранению социальной направленности нашего бюджета. И здесь нам очень важна поддержка федерального центра. При этом перед органами власти республики стоит четкая задача - вести взвешенную бюджетную политику, мобилизовать доходные источники и предотвратить неэффективные расходы, - отметил Мурат Кумпилов.

Как сообщил член Комиссии, член бюджетного Комитета Госдумы, депутат от Адыгеи, член ВПП "Единая Россия" Владислав Резник, большая часть дополнительных средств предназначена для мероприятий в социальной сфере. Так, 4,5 миллиарда рублей - это дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности республики. Почти 500 миллионов - дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Более 254 миллионов рублей предназначены для модернизации первичного звена здравоохранения, более 244 миллионов пойдут на обеспечение горячего бесплатного питания младших школьников, более 200 миллионов - на создание дополнительных мест в детских садах, более одного миллиарда - на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, более 181 миллиона - на ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего и последующих детей, свыше 223 миллионов - на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство.

Существенные средства предусмотрены на софинансирование капвложений, развитие экономики республики, в том числе сельского хозяйства и сельских территорий, формирование современной городской среды. Более 700 миллионов предназначено для строительства в рамках инвестиционных проектов создания туристических кластеров на территории республики.

- Я рад, что на заседании Комиссии удалось отстоять все наши предложения по увеличению на восемь миллиардов рублей объема трансфертов, подготовленные с участием главы республики Мурата Кумпилова. Общая сумма поддержки для Адыгеи из федерального бюджета на следующий год увеличена почти в два раза. Можно сказать, что это рекордное увеличение. Я благодарен членам Комиссии за поддержку. Эти средства позволят обеспечить в полном объеме все обязательства республики перед ее жителями. Все это особенно важно в нынешних непростых условиях, сложившихся из-за пандемии, - сказал Владислав Резник.

По словам главы Адыгеи, дополнительные средства будут распределены почти по 40 видам поддержки, примерно треть из них - направления, которые в первоначальном проекте бюджета не были учтены для Адыгеи на следующий год. Они внесены сейчас благодаря совместной работе с правительством РФ в Трехсторонней комиссии при поддержке Владислава Резника.

Тем временем



20 ноября в 11.00 в большом зале Дома правительства РА состоятся публичные слушания по проекту бюджета Республики Адыгея на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Заявки на участие в публичных слушаниях принимаются министерством финансов РА до 17 ноября 2020 года по телефону 8 (8772) 52-64-58.