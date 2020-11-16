Боевые корабли России и Египта проведут учения в Черном море

В акватории Черного моря впервые состоятся тренировочные стрельбы с участием боевых кораблей России и Египта в рамках совместных учений "Мост дружбы - 2020". Об этом сообщили сегодня в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Маневры пройдут с 17 по 24 ноября. Египетская делегация прибыла накануне в Новороссийск, где запланирована береговая фаза учений.

Российским и египетским морякам также предстоит выполнить тренировочные задачи в морских полигонах боевой подготовки Черноморского флота. Морская фаза учений "Мост дружбы" состоится впервые за пять лет.

Моряки-черноморцы совместно с военными моряками из Египта проведут тренировку охраны и обороны кораблей, выполнят стрельбы по надводной и воздушной целям. Кроме того, экипажи пополнят запасы в море траверзным способом, отработают действия при досмотре подозрительных судов, окажут помощь терпящему бедствие кораблю.

Учения проводятся для укрепления военного сотрудничества между ВМС Египта и ВМФ России в интересах безопасности и стабильности в море. Руководить учениями от египетской стороны будет начальник операционного отдела ВМС Египта контр-адмирал Махмуд Адель Махмуд Файзи.