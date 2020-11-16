Мэра Волгодонска заподозрили в подстрекательстве к преступлению

В Ростовской области против главы администрации Волгодонска возбуждено уголовное дело по статье "подстрекательство к превышению должностных полномочий". Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следствия, в 2017 году глава администрации дал указание директору Департамента строительства и городского хозяйства подписать акты о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех автодорог общего назначения в городе Волгодонске.

- В результате незаконных действий главы администрации бюджету причинен ущерб на общую сумму более 16 миллионов рублей, - уточнили в ведомстве.

Правда вскрылась в ходе расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий директора того самого департамента, поставившего подпись. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении главы городской администрации.

Следователям предстоит собрать материал и провести полный комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.