На юге России прогнозируют похолодание, мокрый снег и дожди

Небольшие ливни пройдут в южных регионах России - Ростовской области, Краснодарском крае, на Ставрополье и Республике Адыгея. Погода будет облачной и дождливой - сказывается влияние фронтальных разделов. Преобладающая дневная температура в Крыму и на Кубани +6…+11, в Республике Адыгея +5…+10, в Низовьях Волги и Дона - до +1…+6 градусов. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным Краснодарского ЦГМС - филиал ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", в период с 16 по 17 ноября на территории Кубани над Черным морем в районе Магри-Веселое города Сочи есть опасность формирования смерчей. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта отказаться от отдыха около моря и рек, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. Над остальной частью края установится облачная погода, местами пройдут дожди, в предгорных районах выпадет мокрый снег. Температура воздуха ночью в середине недели будет держаться в диапазоне от "минус" двух до трех градусов. В Адыгее ночью преимущественно без осадков, днем - небольшие дожди.

В Ростовской области синоптики прогнозируют приход зимы: местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в северной части Ростовской области - снег с метелью. На дорогах гололедица. Восточный ветер усилится до 15-20 м/с. В результате ветрового воздействия в устье реки Дон и в Таганрогском заливе ожидается сгон воды до неблагоприятных отметок.