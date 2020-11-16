На Кубани браконьеров будут судить за вылов русских осетров

Новости

В России могут запретить трубочки для коктейлей и ватные палочки 12:45
Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию с Нагорным Карабахом 12:35
Чернышенко хочет запустить нацпроект по туризму к лету 12:20
В воронежской колонии пресекли деятельность террористической сети 12:11
В Москве зарегистрировано 6360 новых случаев COVID-19 12:02
Швеция не будет водить карантин даже из-за рекордной заболеваемости COVID-19 12:02
"Автодор" завершил работы на трассе "Урал" в рамках строительства ЦКАД 12:00
Зрители назвали лучшие фильмы, сериалы, актеров и актрис 2020 года 11:48
Увольнять из-за постов в соцсетях стали в два раза чаще 11:38
Тренер объяснила низкую популярность онлайн-тренировок в изоляцию 11:36
В Минприроды проведут проверку срыва закупки мусорных контейнеров 11:34
В Челябинской области режим ограничений продлен до конца декабря 11:32
В столичный регион пришла метеорологическая зима 11:28
Полиция подтвердила задержание бойца UFC Яндиева 11:27
Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж за актера Марка Богатырева 11:08
В Челябинске начнут серийный выпуск умных изделий для танка Т-90М 11:06
В "ЕР" призвали отложить законопроект об изъятии детей из семьи 11:06
Military Watch оценил установку лазера на МиГ-35 10:30
Нижегородский СК проверит данные об особняке полицейского за 60 миллионов 10:27
Российский прокат с отрывом возглавила комедия "Непосредственно Каха" 10:23
Москва увеличит финансирование высокотехнологичной медпомощи 10:18
Вышел трейлер комедии по рассказам Зощенко "Про Лёлю и Миньку" 10:13
Вышел трейлер драмы Стивена Содерберга "Пусть говорят" с Мерил Стрип 10:06
Видео: американец испытал советские разрывные патроны 10:06
В Хабаровском крае блогера заподозрили в убийстве мужчины 10:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
16.11.2020 12:45
Рубрика: Происшествия

На Кубани браконьеров будут судить за вылов русских осетров

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Ейском районе Кубани перед судом предстанут трое местных жителей в возрасте от 31 до 40 лет: они обвиняются в незаконной добыче водных биологических ресурсов, в том числе занесенных в Красную книгу России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: iStock
Жителя Казани отправили в колонию строгого режима за убийство кота

По информации ведомства, мужчины ловили рыбу в Азовском море запрещенными снастями. Факт противоправной деятельности выявлен и зафиксирован сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

На месте изъяли более 170 рыб различных пород, а также два русских осетра. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей. Уголовное дело сейчас направлено в суд, обвиняемым грозит лишение свободы до пяти лет.

Тем временем

Сотрудники прокуратуры Краснодарского края с начала года выявили 30 преступлений, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов - общий ущерб по ним превысил 7,5 миллиона рублей, изъято более 15 единиц плавательных средств и специальной техники, в том числе вездеходов, свыше 100 километров жаберных сетей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Мишустин пообещал гражданам прямую связь с ведомствами и чиновниками
Санду избрана новым президентом Молдавии
Макрон высказался за независимую от США стратегию обороны Европы
SpaceX совершила второй пилотируемый запуск Crew Dragon к МКС
Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты
Генпрокуратура опубликовала статистику преступлений в стране
Видео
Видео
Застрявший на путях Mercedes увернулся от поезда за миг до аварии