На Кубани браконьеров будут судить за вылов русских осетров

В Ейском районе Кубани перед судом предстанут трое местных жителей в возрасте от 31 до 40 лет: они обвиняются в незаконной добыче водных биологических ресурсов, в том числе занесенных в Красную книгу России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, мужчины ловили рыбу в Азовском море запрещенными снастями. Факт противоправной деятельности выявлен и зафиксирован сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

На месте изъяли более 170 рыб различных пород, а также два русских осетра. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей. Уголовное дело сейчас направлено в суд, обвиняемым грозит лишение свободы до пяти лет.

Тем временем

Сотрудники прокуратуры Краснодарского края с начала года выявили 30 преступлений, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов - общий ущерб по ним превысил 7,5 миллиона рублей, изъято более 15 единиц плавательных средств и специальной техники, в том числе вездеходов, свыше 100 километров жаберных сетей.