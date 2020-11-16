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16.11.2020 12:35
Рубрика: Происшествия

На Кубани сотрудницу почты обвинили в присвоении 290 тысяч рублей

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В кубанской районной станице Каневской 44-летняя сотрудница местного отделения связи присвоила около 290 тысяч рублей из средств, которые перечислялись за оплату посылок наложенным платежом. Против нее возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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"Поводом для возбуждения дела стало заявление начальника районного отделения почты о недостаче денег на сумму около 290 тысяч рублей, которая была обнаружена во время ревизии, - сообщили в пресс-службе Главка краевого управления полиции. - После этого оперативники МВД во взаимодействии с сотрудниками службы безопасности почтамта установили причастность к пропаже денег руководителя станичного отделения связи. Выяснилось, что женщина более года присваивала средства, полученные в качестве наложенного платежа при оплате посылок, а также вырученные от продажи на почтамте различных товаров.  Деньги она потратила на свои личные нужды".

В полиции добавили, что по результатам внутренней служебной проверки сотрудницу уволили. Кроме этого, на период следствия у обвиняемой взята подписка о невыезде. Если ее вина будет доказана, то женщине может грозить лишение свободы на срок до шести лет.

Известно, что в результате действий подозреваемой пострадали только юридические лица. Теперь почта возмещает им принесенный ущерб.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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