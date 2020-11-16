На Кубани в ДТП с грузовиком Mercedes погибло четыре человека

На Кубани на трассе рядом с городом Горячий Ключ произошло ДТП с грузовиком, в результате которого погибло четыре человека и еще двое получили травмы. Смертельная авария случилась утром 16 ноября на 23-м километре трассы станица Кубанская - станица Саратовская.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Nissan Sunny выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes, который перевозил песок, - сообщил корреспонденту "РГ" оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В результате автокатастрофы в легковушке погибли четыре человека, а еще один получил травмы. Водитель грузовика также пострадал".

На кадрах с места ДТП видно, что удар оказался такой силы, что тяжелый грузовик, полный песка, перевернулся. Легковую иномарку полностью смяло, и она улетела в кювет.

Отрезок дороги, на котором произошла авария, оказался засыпан песком, который выбросило из перевернутого грузовика.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Также туда прибыли спасатели и медики. Полиция устанавливает подробности и причины смертельной аварии.