Российские моряки впервые проведут учения в Черном море с ВМС Египта

Отряд кораблей Черноморского флота завершает переход в Новороссийск для участия в совместных с военно-морскими силами Египта учениях. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Южного военного округа. Это первые совместные учения военных флотов двух стран в этом регионе.

"Российско-египетские учения "Мост дружбы-2020" пройдут с 17 по 24 ноября в Новороссийске и на морских полигонах боевой подготовки Черноморского флота. Запланированы береговая и морская фаза учений, которые впервые будут проведены в акватории Черного моря", - уточнили в пресс-службе Черноморского флота.

От российской стороны в маневрах будут задействованы экипажи кораблей и вспомогательных судов, в том числе фрегат "Адмирал Макаров", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру".

Целью учений обозначено укрепление и развитие военного сотрудничества между ВМФ России и ВМС Египта "для безопасности в море, а также обмен опытом между российскими и египетскими военными моряками по отражению различных угроз в районах интенсивного судоходства".

Корабли двух стран в ходе маневров отработают все виды обороны с выполнением стрельб по надводной и воздушной целям. Будут проведены частные учения по организации пополнения запасов в море траверзным способом (с помощью тросов, натянутых между двумя кораблями - прим. "РГ"), а также по отработке действий по досмотровым операциям в отношении подозрительных судов. Кроме того, экипажи выполнят задачи по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие с поиском и спасением утопающего.

Руководителем учений от египетской стороны и главой прибывшей в Новороссийск делегации назначен начальник операционного отдела ВМС Египта контр-адмирал Махмуд Адель Махмуд Файзи. Военно-морская группировка Египта в составе фрегата Alexandria F911 (Oliver Hazard Perry-class), корвета El Fateh 971 (Gowind-class) и ракетного катера M. Fahmy 686 (Ezzat class) в воскресенье беспрепятственно прошла контролируемые Турцией проливы Дарданеллы и Босфор в северном направлении и направилась в Новороссийск. Стоит отметить, что в Черном море военные корабли Египта, согласно конвенции Монтрё, смогут находиться не более 21 суток, и их действия будут носить ограниченный характер. Так как Египет не является государством, имеющим свой выход к Черному морю.

По словам военных экспертов, грядущие морские учения РФ и Египта должны отрезвить некоторые горячие головы в Турции, вдруг вспомнившие об имперских амбициях своей страны. У Каира есть разногласия с турецким руководством по поводу ситуации в Ливии, а Москва взяла на себя ответственность за урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, в который турки, не стесняясь, вмешивались.

Напомним, Россия и Египет уже несколько лет подряд проводят совместные маневры. Первые в истории военных флотов двух стран военные маневры "Мост дружбы" прошли в Средиземном море в июне 2015 года. В ноябре 2019 года прошли маневры сил войсковой ПВО двух стран "Стрела дружбы-2019", а чуть раньше - в России подразделения ВДВ РФ учили действовать египетских десантников в составе тактических воздушных десантов на маневрах "Защитники дружбы-2019".